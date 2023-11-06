"حياة كريمة": مصر تشكل لوحة فنية من التنسيق مع كل مؤسسات الدولة لدعم غزة

كتب الأمير نصرى

أكدت الدكتورة غادة البهنساوى رئيس المركز الإعلامى لمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تشارك بشكل قوى فى إرسال المساعدات لأهالى غزة، كمؤسسة قائمة بذاتها ورائدة فى العمل التنموى، لافتة إلى أنه تم المشاركة فى القافلة الأولى، والآن نشهد انطلاق القافلة الثانية.

وأضافت غادة البهنساوى خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن المساعدات المقدمة للقطاع لا تتوقف حيث تم مد جسر برى من المساعدات لكل ما يحتاجه الجانب الفلسطينى، وبفضل الله ثم القيادة السياسية أصبحت مصر فى حالة إمداد برى متواصل من الإغاثات المقدمة من مصر.

ولفتت غادة البهنساوى إلى أن كل المساعدات التى تقدم للقطاع غير كاف ونقطة فى بحر بحجم الدمار، ولكن الدولة المصرية تشكل لوحة فنية جميلة من التنسيق مع كل مؤسسات الدولة، فى إطار تكاملى بمشاركة كبيرة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى والفلسطينى.