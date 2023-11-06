جامعة القاهرة تنفذ مسابقات حفظ القرآن الكريم وبطولة للسباحة والاختراع

كتب محمد صبحى

تنفذ جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، عدد من الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات الرياضية، والثقافية، والعلمية، والفنية، والاجتماعية، وذلك لصقل مهارات ومواهب الطلاب بالجامعة ، وفيما يلى نستعرض خريطة الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة خلال الفترة المقبلة:-

- إطلاق دوري الجامعة الذي يشمل الاولمبياد والألعاب الجماعية والفرية

- بطولة السباحة للطلبة والطالبات

- بطولة الكرة المائية

- كرة قدم خماسية للطلبة والطالبات-

- تنس طاولة

- اسكواش

- كرة قدم،

- ملاكمة

- كرة الطائرة

- كرة السلة

- سباق الدراجات.

- كمال أجسام، وكاراتيه، وكونغ فو.

وتشمل الأنشطة الثقافية، تنظيم المسابقة العامة لحفظ القرآن الكريم وفهمه على 5 مستويات، وهي حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ 20 جزءا، حفظ نصف القرآن، حفظ 10 أجزاء، حفظ 5 أجزاء مع الإلمام بأحكام التلاوة والتفسير بكل منهم، ويتم تخصيص جوائز مالية قيمه للطلاب الفائزين.

كما تنظم جامعة القاهرة، مسابقة أدبية في مجالات شعر العامية، وشعر الفصحى، والقصة القصيرة، والرواية، والتأليف المسرحي، والدوري الثقافي، والمراسل التليفزيوني، ويتم منح الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي في كل مجال جوائز مالية قيمة وتصعيد الفائزين بالمركز الأول للمشاركة في مسابقة إبداع 12، بالإضافة إلي المشاركة في ملتقي عباقرة الجامعات في موسمه السادس، إلي جانب تنظيم لقاء تثقيفي للطلاب حول" ظاهرة العنف الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي-مؤشرات ومقترحات"، وتنظيم ورشة عمل تحت عنوان" مهارات التأقلم مع الحياه الجامعية".

كما تطلق الجامعة مسابقة للابتكار في مجالين، حيث يتضمن المجال الأول الابتكار والاختراع ويشمل الشركات الناشئة وريادة الأعمال، الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والهندسة والطاقة، والسيارات الكهربائية، والأمن السيبراني والمعلوماتي، ويتضمن المجال الثاني المبادرات المجتمعية، ويتم منح الفائزين جوائز مالية قيمة.