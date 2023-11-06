تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للأسبوع الرابع.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة تخفيض الأسعار للأسبوع الرابع ، حيث يتم طرح السلع الأساسية بتخفيضات تتراوح من 15 الى 25% كذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى شكلت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ المبادرة الأساسية في الأسواق وأيضا مدى توفير كافة المنتجات في الأسواق ومد اى منطقة تحتاج للسلع الغذائية، حيث لدى الوزارة ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية لطرح السلع بأسعار مخفضة.