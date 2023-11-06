اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 08:29 ص
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تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للأسبوع الرابع.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 08:00 ص
تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للأسبوع الرابع.. اعرف التفاصيل سلع غذائية ، صورة ارشفية
كتب مدحت وهبة

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تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص مبادرة تخفيض الأسعار للأسبوع الرابع ، حيث يتم طرح السلع الأساسية بتخفيضات تتراوح من 15 الى 25%  كذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذى شكلت فيه  وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ المبادرة الأساسية في الأسواق وأيضا مدى توفير كافة المنتجات في الأسواق ومد اى منطقة تحتاج للسلع الغذائية، حيث لدى الوزارة ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية لطرح السلع بأسعار مخفضة.







وزارة التموين

مبادرة تخفيض أسعار السلع

تخفيض أسعار السلع

اسعار السلع الاساسية




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