اليوم السابع
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تفاصيل وإجراءات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق للباعة وأصحاب المحلات

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 01:00 ص
تفاصيل وإجراءات استرداد مضبوطات إشغالات الطريق للباعة وأصحاب المحلات المراكز التكنولوجية
كتبت - مرام محمد

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تواصل أحياء محافظة الجيزة تقديم خدماتها اليومية للمواطنين، ومن تلك الخدمات المتعلقة بإشغالات الطريق ما يتعلق باسترداد مضبوطات الإشغالات، واستخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال الطريق، بعد سداد الرسوم المقررة واتباع الإجراءات في هذا الشأن، وذلك باتباع الإجراءات التالية..
 
- طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام
- المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي).
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
 
المستندات المطلوبة
- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).
- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
 
الإجراءات
-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.
-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.
-استلام الخدمة.
 
-طلب استخراج بيان يفيد سداد مخالفات إشغال طريق (خاص بالمحلات)
 
المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي).
-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
 
المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي.
-قسيمة سداد المخالفة أو صورة منها.
-إخطار بمحضر المخالفة أو صورة منها.
 
الإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
-سداد رسوم البيان.
-يحرر البيان ويعتمد بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.
-استلام البيان وتلقي الخدمة.






المراكز التكنولوجية

خدمات المراكز التكنولوجية

اشغالات الطريق العام

اشغالات




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