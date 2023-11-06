تستغرق من 2 لـ4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للغاز الطبيعى تعرف عليها

كتبت -مروة الغول

عدد من التيسيرات والعروض الجديدة يحصل عليها المواطن عند تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تتضمن منح العميل فى حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيها التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الادارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيها وفيما يتعلق بالتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد والاعفاء من المصاريف الإدارية وكذلك التقسيط على سنتين بدون فوائد، وفيما يلى أهم خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود..

1- يتراوح وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة.

2- فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%.

3- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.

4- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة في تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

5- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات .

6- يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

7- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

8- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة .

9- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.