تأخر تركيب عداد الكهرباء يعرضك للمساءلة القانونية.. اتبع هذه الخطوات

كتبت رحمة رمضان

كثير من المواطنين يعتقد أن تأخر تركيب عداد الكهرباء له من قبل شركة توزيع الكهرباء التابع لها لا يعرضه للمسألة القانونية، ولكن فى حقيقة الأمر أن عدم تركيب عداد الكهرباء والاعتماد على وصلة مؤقتة للحصول على التيار الكهربائي يعرضك لغرامة مالية وتحرير محضر سرقة تيار، لذلك ينصح اليوم السابع قرائه باتباع هذه الخطوات فى حالة تأخر تركيب عداد الكهرباء لتجنب التعرض لأى مشاكل قانونية وهى كالاتى:

1- يتم تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد.

2-في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك شكاوى المواطنين، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

-تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء او استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- صورة من طلب تركيب العداد.

- صورة من أي إيصالات مسددة.

-ثم يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

موضح بالفيديو جميع الروابط الخاصة بتقديم الشكوى

3- منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهي..

1. من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

2. أو من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3. أو من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4. أو من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5. أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

6. أو الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).