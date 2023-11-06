اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا: وصول أكثر من 28 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:00 م
بولندا: وصول أكثر من 28 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة لاجئين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين، وصول 28 ألفا و500 لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 16.89 مليون شخص.
 
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر"راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن أكثر من 28 ألفا و500 أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 15.14 مليون شخص.
 
يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.






بولندا

أوكرانيا

لاجئين

روسيا




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