بوريل يحذر: لا يوجد حل عسكرى فى غزة وأمامنا الفرصة الأخيرة لـ"الدولتين"

تحدث مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل عن "فشل" الدبلوماسية فيما يتعلق بالنزاع بين الاسرائيلين والفلسطنين فى السنوات الأخيرة، وأكد اليوم الاثنين أنه "لا يوجد حل عسكرى" فى غزة، إذا لم تكن هناك استيراتيجية سياسية.

وأشار بوريل خلال المؤتمر السنوى لسفراء الاتحاد الاوروبى، إلى أن الحرب بلغت ذروتها فى الساعات الأخيرة، مؤكدا أنه " الان هناك فرصة أخيرة للتوصل إلى حل الدولتين".

كما أعلن مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى دعمه لدعوة الأمم المتحدة من أجل هدنة إنسانية لإغاثة المدنيين والتمهيد للإفراج عن الرهائن.

وقال بوريل فى كلمته أمام مؤتمر السفراء الأوروبيين فى بروكسل الاثنين إن "الاتحاد الأوروبى ملزم أخلاقيًا وسياسيًا بالمساهمة فى إيجاد حل سياسى للنزاع فى المنطقة".

وأوضح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، فى إشارة إلى تصرفات إسرائيل بشأن غزة، أن "تجاهل التكلفة البشرية يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى نتائج عكسية". ومع ذلك، بالنسبة لبوريل، فإن التكلفة البشرية "عالية جدًا" لأنه كانت هناك أيضًا أوقات "انعدام الإرادة السياسية".

وشدد الممثل السامى فى رسالته على أنه رغم أن الأمر الآن بعيد، إلا أن المسار الأكثر منطقية هو حل الدولتين، وعلى أوروبا أن تراهن عليه. وحذر بوريل من أنه "إذا لم ننجح فسنكون فى دوامة من العنف والكراهية المتبادلة لأجيال".