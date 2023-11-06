المحاكم × 24 ساعة.. الإعدام شنقا لقتلة طبيب الساحل وتأجيل استئناف نسرين طافش

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها إحالة متهمين اثنين بخلية المرج الإرهابية للمفتى، والإعدام شنقا لقتلة طبيب الساحل.

إحالة خلية المرج للمفتي

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والمنعقدة ببدر، بإحالة أوراق متهمين اثنين فى القضية المعروفة بخلية المرج الإرهابية الى فضيلة المفتي لأبداء الرأي الشرعي في إعدامهما بتهم حيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية، وتحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

نسرين طافش

أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر، دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636لسنة 2023 لجلسة 16 نوفمبر لعرض الاستكتاب على الطب الشرعى.

طبيب الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، بالإعدام شنقا، للمتهم الأول والثاني فى قضية طبيب الساحل، وذلك بعد إحالتهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فيهما، بالإعدام شنقا، كما قضت بالسجن 15 سنة مشدد للمتهمة الثالثة.

إحالة للمفتى

قررت محكمة جنايات فوه، بإحالة أوراق شاب متهم بقتل صديقه بسبب خلاف على 100 جنيه في قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، لفضيلة المفتي.

إحالة 4 للمفتى

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، إحالة 4 متهمين، من بين 19 متهما بقضية خطف شخص من أمام منزله بالقليوبية، وإطلاق النار عليه وقتله، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

اعدام

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، المتهم " م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل كل من " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا" عامل .