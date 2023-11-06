اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يطلق سلسلة حملات طرق أبواب لمناهضة الختان بالمحافظات

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 11:26 ص
المجلس القومى للمرأة يطلق سلسلة حملات طرق أبواب لمناهضة الختان بالمحافظات المجلس القومى للمرأة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يطلق المجلس القومي للمرأة حملة جديدة في سلسلة حملات طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، تبدأ من 7 حتى 9 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
 

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومى للمرأة، أن  هذه الحملة أسوة بالحملات السابقة تركز على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث، حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان و إزالة ما ارتبط بالأذهان بأن اضفاء الطابع الطبى على جريمة الختان يجعلها آمنة، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التى توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و أطقم التمريض وغيرهم من مقدمى الخدمات الطبية، أو طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

 

جدير بالذكر أنه سيتم عقد دورة تدريبية اليوم، بجميع فروع المجلس على التوازى لميسرات المجلس والقيادات الدينية من الائمة و القساوسة و الواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين فى أماكن تجمعاتهم واقامتهم خلال الحملة.

 







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