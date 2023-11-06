"القومى للمرأة" يعقد دورة تدريبية حول إدارة حالات العنف فى نطاق الأسرة

نظم المجلس القومى للمرأة، دورة تدريبية حول "إدارة حالات العنف فى نطاق الأسرة" بالتعاون مع منظمة يونيسف فى مصر، وقسم علم النفس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتى تأتى ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

واستهدفت الدورة عدد 50 من مديرى الحالة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس بالقاهرة والمحافظات، حيث تم تقسيم التدريب على مجموعتين خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.

وأوضحت أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز قدرات القائمين على تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية لحالات العنف فى نطاق الأسرة، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة، والعمل على تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة العنف فى نطاق الاسرة، بالإضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر العنف وكيفية مواجهته، مشيرة أن الدورة تضمنت استعراض دليل للمتدربين حول " إدارة حالات العنف فى نطاق الأسرة " تم اعداده من قبل قسم علم النفس بالجامعة الأمريكية،

وأضافت أن الدورة التدريبية عملت على بناء قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة فى أربع مجالات وهي: تمكين المشاركين من تطوير مهارات إدارة ضغوط العمل والرعاية الذاتية، بما فى ذلك الوعى الذاتى والتوازن بين العمل والحياة الشخصية،بالاضافة إلى تمكين المشاركين من إجراء تقييم شامل للحالات وتحديد التدخلات المناسبة،كذلك تمكين المشاركين من فهم احتياجات الأسر والتعامل معها بفعالية،وتمكين المشاركين من تطوير مهارات التواصل والبناء على العلاقات مع الأسر.

وأشاد المشاركون فى الدورة التدريبية بمستوى التدريب، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع حالات العنف فى نطاق الاسر. وتطوير المهارات على إجراء المقابلات.

جدير بالذكر أن التدريب نُفذ من قبل مدربين معتمدين من الجامعة الأمريكية وبإشراف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهد توزيع شهادات معتمدة للمتدربين.