الغواصة الروسية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" تنجح في إطلاق صاروخ باليستي

وكالات

نفذت الغواصة الروسية الجديدة «الإمبراطور ألكسندر الثالث» التي تعمل بالطاقة النووية، تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ بولافا الباليستي من البحر الأبيض، وفق وزارة الدفاع الروسية التي أعلنت التصدي لهجوم صاروخي أوكراني على حوض للسفن في شبه جزيرة القرم، بينما وصف الكرملين العلاقات الروسية الأمريكية بأنها على مسافة «صفر».

وقالت الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «في إطار المرحلة النهائية لبرنامج التجارب الحكومية، أطلقت الغواصة الصاروخية الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بالطاقة النووية الإمبراطور ألكسندر الثالث صاروخاً باليستياً عابراً للقارات بنجاح من البحر الأبيض نحو موقع كورا (موقع اختبار عسكري) في شبه جزيرة كاماتشكا».

وبحسب الدفاع الروسية، فإن الغواصة أطلقت الصاروخ من موقع تحت الماء، ووصل إلى هدفه في الوقت المحدد.

وهذه أول تجربة من نوعها منذ حوالي عام، بعدما ألغت روسيا مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس قانوناً يلغي مصادقة موسكو على المعاهدة.

وكانت موسكو علقت في فبراير مشاركتها في معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.