اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصليب الأحمر يدعو لإفساح المجال للمدنيين في غزة للحصول على المساعدات

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 10:04 م
الصليب الأحمر يدعو لإفساح المجال للمدنيين في غزة للحصول على المساعدات الصليب الأحمر
أ ش أ

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دعت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدني إيمان طرابلسي، إلى إفساح المجال للمدنيين في غزة للحصول على المساعدات اللازمة لبقائهم على قيد الحياةذكرت ذلك قناة "الحرة" الأمريكية.

وكانت طرابلسي قد أكدت سابقا أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة تتطلب تضافر الجهود والإمكانات لوضع حدا لها.

وأعلن منسق الهلال الأحمر الفلسطيني على ضميدي، ارتفاع عدد الشهداء؛ جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 10 آلاف شهيد مع استمرار القصف المكثف على القطاع وسط نقص حاد في المستلزمات الطبية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.

وأعرب ضميدي عن أسفه الشديد لعدم قدرة المنظمات والمؤسسات الدولية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى غزة في ظل الوضع الراهن الذي وصفه بـ"المأساوي للغاية.

 







الصليب الأحمر

المساعدات

الشرق الأوسط

غزة

اسرائيل




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