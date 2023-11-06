اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:54 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة البرازيلية تعثر على 7 أطنان من الماريجوانا بمخبأ تحت الأرض في بارانا

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 02:00 ص
الشرطة البرازيلية تعثر على 7 أطنان من الماريجوانا بمخبأ تحت الأرض في بارانا الشرطة البرازيلية
وكالات

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ضبط عناصر الشرطة الفيدرالية والعسكرية لولاية بارانا البرازيلية، خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات، مخبأ في منطقة ريفية يحتوي على أكثر من 7 أطنان من الماريجوانا.

وذكرت الخدمة الصحفية للشرطة في الولاية: "تم ضبط مخبأ تحت الأرض، يحتوي على كمية كبيرة من العقاقير المشابهة للماريجوانا، وكان وزنها الإجمالي بعد وزنها حوالي 7235 كجم. كما تم ضبط بندقيتين من عيار 7.62 وبندقية من عيار 5.56 و257 طلقة من عيار 7.62 و400 طلقة من عيار 5.56".

وأشارت الخدمة إلى أنه لم يكن هناك أشخاص في المزرعة، كما تم ضبط سيارة تويوتا في عين المكان، وفق ما نشرت "روسيا اليوم".

 

 







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الماريجوانا

بارانا

البرازيل




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