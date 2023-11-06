السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج -عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.و.م"، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 ، بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.