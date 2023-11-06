اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 07:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 07:00 م
السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج -عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات سوهاج مساء اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "م.و.م"، عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث الواقعة إلى عام 2020 ، بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية  وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 






سوهاج

جنايات سوهاج

الشابو

السجن

ساقلته




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة