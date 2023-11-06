"الزراعة" تعلن تصدير مليون و56 ألف طن بطاطس منذ بداية العام

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، أن إجمالى كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتى تم فحصها منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية اكتوبر الماضى، بلغت حوالى مليون و56 ألف طن، بإجمالى عينات 41020 عينة.

وأكدت مدير المشروع، أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضى، فحص حوالى 271 عينة، بكمية إجمالية بلغت 8266 طنا، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول العربية والأفريقية.

وأشارت بلابل، وفقا لتقرير رسمى، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن كميات تقاوى الكسر المحلى والتى تم فحصها استعدادا لموسم 2023- 2024 بلغت 246 ألف طن، بإجمالى عينات 12404 عينة، بينما بلغ إجمالى عدد العينات والكميات التى تم فحصها من تقاوى البطاطس المستوردة استعدادا لموسم 2023 - 2024، 32 طن، بإجمالى 18 عينة، من بينها 13 عينة تم فحصها خلال شهر أكتوبر بكمية بلغت حوالى 23 طن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت بلابل أنه يتم متابعة أعمال مهندسى المناطق الخالية يوميا، فضلا عن، مراجعة البيانات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات لكلا من: استمارات (خروج تقاوى البطاطس من الثلاجات) تمهيدا لإنباتها، استمارات (شحن تقاوى بطاطس الكسر المحلي) لزراعتها داخل الأكواد بالمناطق الخالية، واستمارات (زراعات العروة الشتوية " العروة التصديرية" )، فضلا عن استمارات تأسيس الأراضى الجديدة لضمها لملفات المناطق الخالية، إصدار تقارير ومؤشرات لتقييم أداء مهندسى المناطق الخالية خلال الموسم، كذلك إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوى البطاطس المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح عدد الثلاجات الموجودة بقاعدة البيانات (116 ثلاجة).

كما يتم مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوى بطاطس الكسر المحلى داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع وأرقام الأكواد الناتجة منها تلك التقاوى، لافتة إلى أنه تم أيضا تحميل (730 صورة فضائية) خلال شهر أكتوبر بما يعادل (678 ألف كم مربع)، ليصبح الإجمالى (990صورة فضائية) بما يعادل (809 آلاف كم مربع)،وذلك لمتابعة التغيرات داخل المناطق الخالية لتعديل خرائط كتاب المناطق الخالية.

وأشارت مدير المشروع، إلى أنه يتم متابعة عمليات إعداد وتجهيز الأكواد المخصصة للزراعة للموسم الجديد عن طريق الصور الفضائية اليومية، كذلك إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 فى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (4 حوشه, 287 كود) بمساحة 22 ألف فدان إلى الاّن، فضلا عن إجراء تحليل ملوحة التربة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد للأكواد التى سيتم زراعتها للعروة التصديرية للموسم الجديد.

وأكدت بلابل أنه تم أيضا تأسيس عدد (572 جهاز) بمساحة (69 ألف فدان) وتتضمن هذه المساحة (65 ألف فدان ) لشركة (الوطنية لاستصلاح واستزراع الاراضي).