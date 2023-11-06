الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منافذ توزيع تقاوى القمح الجيدة المعتمدة من الوزارة، استعدادًا لبدء الزراعة للموسم الحالي.

وأكد إبراهيم أن التقاوى متوفرة طبقا للخريطة الصنفية وبأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات الوزير بالإضافة الى التعاون مع التحالف الوطنى في توفير تقاوى القمح لزراعة مليون فدان في كافة محافظات الجمهورية من خلال مبادرة "إزرع"

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة وجميع مسئوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوى الجيدة المعتمدة وخدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعى والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة وبالاساليب العلمية وباستخدام التقاوى طبقا للخريطة الصنفية وكذلك تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة والمتابعة مع الفلاحين قبل موسم زراعة القمح، بنشر الخريطة الصنفية لتوعية الفلاح بالأصناف التى تجود في أرضه والتي تناسب كل منطقة بهدف تعظيم الإنتاجية حسب نوع التربة والتغيرات المناخية، وبالتالى أصبح كل فلاح ملتزما بزراعة الصنف الذى يصلح فى أرضه.

كما قامت الوزارة بنشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024 وجاءت على النحو التالي:

1- محافظات الوجه البحري : بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15

2- الجيزة تزرع أصناف : مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15

3- الفيوم تزرع أصناف : مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

4- محافظات مصر الوسطى : بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7

5- محافظات مصر العليا: أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7

6- الأراضي المستصلحة حديثاً في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي : تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.