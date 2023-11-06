اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخصاونة: تهجير الفلسطينيين خط أحمر واستمرار العدوان خرق للقانون الدولى

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:40 م
الخصاونة: تهجير الفلسطينيين خط أحمر واستمرار العدوان خرق للقانون الدولى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن أيُّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة "إعلان حرب"، موضحا أن كلُّ الخيارات مطروحة على الطَّاولة بالنِّسبة للأردن في إطار الموقف المتدرِّج في التَّعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الخصاونة اليوم الاثنين، في مجلس النوَّاب الأردني مع رئيس وأعضاء المكتب الدَّائم ورؤساء الكُتل واللِّجان النِّيابيَّة؛ لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة الملك عبدالله الثَّاني لوقف العدوان على غزَّة وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل مستدام.

وشدد الخصاونة على أن استمرار العدوان الآثم على قطاع غزَّة بكلِّ جرائمه يشكِّلُ خرقاً فاضحاً للقانون الدَّولي والقانون الإنساني الدَّولي.

وقال الخصاونة "لا بُدَّ من وقف الحصانة والحماية التي تُعطي لإسرائيل رُخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، فالقانون الدَّولي الإنساني يُحرِّم ويُجرِّم استهداف المدنيين وقتلهم دون استثناء".

وأضاف الخصاونة "كلُّنا على قلب رجل واحد خلف الملك، مؤسَّسات وأحزاب ومواطنون، في مواقفه المشرِّفة لنُصرة القضيَّة الفلسطينيَّة ووقف العدوان على غزَّة ".

 







فلسطين

الاردن

غزة

اسرائيل

بشر الخصاونة




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