الجيزة: رفع تعديات على الطريق العام بالوراق والدقى والطالبية استجابة للمواطنين

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، تعاملها الفوري مع عدد من الشكاوى الوارد إليها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، شملت شكوى من أحد المواطنين المقيمين بشارع القومية العربية نطاق حي الوراق يتضرر فيها من تعدي المقاهي والمحال العامة والباعة الجائلين على نهر الطريق مما يعيق حركة سير المارة والسيارات.

وأكدت المحافظة أنه فور تلقي الشكاوى، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الوراق بتنفيذ حملة مكبرة على الشارع محل الشكوى لكونه أحد الشوارع الرئيسية بالحي، وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات الموجودة على أرصفة المشاة والمتعدية على الطريق العام وإيداعها بمخازن الحي.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم التنبيه على أصحاب المقاهي والمحال العامة الموجودة بالشارع بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على أرصفة المشاة، وفي حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ووجه محافظ الجيزة حي الدقي بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعة الاستجابة لشكوى المواطن التي تلقتها الصفحة الرسمية، والتي يتضرر فيها من وجود تجمعات لمخلفات قمامة وأشجار بشارع الأنصار.

وعلى الفور، دفع حي الدقي بعدد من عمال النظافة، وتم رفع مخلفات القمامة محل الشكوى، مؤكدة على المتابعة الدورية لعدم تكرارها مجددًا حفاظًا على المظهر العام.

واستجابت محافظة الجيزة للشكوى الواردة من مواطن بحي الطالبية بشأن تعدي مقهى وعدد من المحال على الطريق العام في منطقة المريوطية بين شارعي الهرم والملك فيصل وإعاقة الحركة المرورية.

وشنت المحافظة حملة من خلال حي الطالبية، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات لكافة المحال والمقاهي من الطريق العام ومصادرتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقهى المخالف.