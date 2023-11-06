الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير العدل بإنشاء فروع للتوثيق متنقلة للعمل يوم الجمعة

كتب إبراهيم قاسم

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم قرارات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إنشاء فروع للتوثيق المتنقل باسم "مركز خدمات مصر المتنقل" والتي تتبع مكتب التوثيق المركزي ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد لمركز.

وحملت قرارات وزير العدل أرقام 6245 و6246 و6247 و6248 و6249 و6250 لسنة 2023، والتي تضمنت انشاء الفروع المتنقلة.

وأتاحت وزارة العدل خدمة عمل مراكز التوثيق من خلال 12 مركزا لخدمات مصر المتنقلة، لخدمة المواطنين الراغبين فى خدمات التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، حيث تعمل هذه المراكز لأول مرة فى العطلة الرسمية يوم الجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، فيما يتعلق بالتيسير على المواطنين وإتاحة كافة معاملات التوثيق كل يوم "جمعة من كل أسبوع".

وحددت وزارة العدل 12 مركزا لخدمات مصر المتنقلة وهى عبارة عن سيارات مجهزة بتعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين والتى تتواجد فى مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور.



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل



قرار وزير العدل