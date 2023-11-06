البورصة: تنفيذ صفقة على شركة اجريفنتور للاستثمارات الزراعية بـ39 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة اجريفنتور للاستثمارات الزراعية خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، بحجم تداول 90.3 ألف سهم بقيمة 39.2 مليون جنيه، كما نفذت صفقة على شركة فاريانس العالمية للتدريب والتطوير بحجم تداول 12 مليون سهم بقيمة 12 مليون جنيه، وصفقة على شركة الوطن للإعلانات المتنقلة بحجم تداول 4200 سهم بقيمة 4.2 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 13.3 مليون سهم بقيمة 66.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 95 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه عند مستوى 1.559 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 119.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.05%، والعرب على 8.2%، واستحوذت المؤسسات على 15.13% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.86%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 58.3 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 865.2 ألف جنيه، 77.2 مليون جنيه، 55 مليون جنيه، 4.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 23094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 28291 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 4515 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 6726 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 5247 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1435 نقطة.