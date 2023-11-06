"البلاد كلها لنا بما فيها غزة ولبنان".. حاخام يكشف النوايا الحقيقية لإسرائيل

كتبت ريم عبد الحميد

لم يخف حاخام فى قاعدة تدريب عسكرية إسرائيلية النوايا الحقيقية لدولة الاحتلال، واحتفى بما تفعله الدولة العبرية فى فظائع مروعة فى غزة، وقال للجنود الإسرائيليون "إن البلاد كلها لنا، بما فيها غزة ولبنان".

وبحسب ما ذكرت صحيفة هآارتس الإسرائيلية، فإن الحاخام عميحاى فريدمان، حاخام قاعدة تدريب لواء ناحال، كان يخطب فى مجموعة من الجنود الشباب، بحسب ما جاء فى مقطع فيديو. وأخبرهم أنه عند يحلم فى أحلام اليقظة ويتخيل أنه لا يوجد قتلى ولا رهائن ولاجرحى، فإن يشعر بما يمكن أن يكون أسعد شهر فى حياته.

وتابع قائلا: لقد وصلنا إلى النقطة التى ينتقل فيها شعب إسرائيل إلى مستوى أعلى، لقد ولدنا قبل 75 عاما كشعب جديد.

ووسط هتاف الجنود، قال الحاخام: البلاد كلها لنا، مضيفا أنه يعنى كلها بما فيها لبنان غزة. وقال: الأرض الموعودة كلها، إننا نعود إليها مرة أخرى، إن غوش قطيف، الكتلة الاستيطانية اليهودية السابقة فى غزة التى تم إخلائها فى إطار خطة فك الارتباط عام 2005، ستكون صغيرة مقارنة بما سنحققه.

وحاول الجيش الإسرائيلى التنصل مما قاله الحاخام ، وأصدر بيان ذكر فيها أن سلوك الضابط كما يظهر فى الفيديو لا يتسق مع (قيم الجيش وتوجيهاته). وتم استدعاء الضابط لاجتماع توضيحى مع قادته، وستم التعامل معه وفقا للقواعد. وقال الجيش إنه لن يسمح بهذا النوع من الخطاب غير المقبول بين صفوفه سواء فى الاوقات العادية أو وقت الحرب.