

وناقش الجانبان- وفقًا لوكالة أنباء البحرين (بنا)- الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك تجاه إيجاد حل لإنهاء الوضع الإنساني المؤلم لشعب غزة والتعامل مع التحديات الإقليمية الأخرى.



وفي السياق، بحث الدكتور عبداللطيف الزياني، خلال اتصال هاتفي، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين، وما تشهده من عملٍ وتنسيقٍ سياسي ودبلوماسي مشترك على كافة المستويات، وسبل مواجهة الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى جانب مناقشة المساعي التي تبذل إقليميًا ودوليًا من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في القطاع.