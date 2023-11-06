اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم شعفاط ويقتحم مدينة طوباس شمال الضفة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 06:00 ص
الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مخيم شعفاط ويقتحم مدينة طوباس شمال الضفة قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
وكالات

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنين من مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واعتقلت الشاب مالك خشان، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

 

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت مستشار محافظ القدس للشؤون الإعلامية معروف الرفاعي، بعد أن داهمت منزله وفتشته في عناتا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

 

وأفاد "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي.







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غزة




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