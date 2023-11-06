الاحتلال يدعم جنوده المثليين.. لقاءات شاذة لجنود إسرائيل أثناء الحرب على غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بزيارات المدنيين الإسرائيليين للقوات المشاركة فى الحرب على قطاع غزة بمناطق انتشارهم على حدود القطاع.

ونشرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، تقريرا مصورا عن "مجتمع الميم"، في قوات جيش الاحتلال التي تشن عمليات عسكرية على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

واستضافت الإذاعة جنديا مثليا يتحدث عن علاقته بآخر أثناء العمليات العسكرية الدائرة على قطاع غزة، وقالت إن: "ألون" زار شريكه "جوردان" في المحميات ليدعمه، ونشروا صورة معًا انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حديثهما للإذاعة العبرية، طالبا معًا بالمساواة لمجتمع المثليين الذين هم أيضًا في جبهة القتال في غزة.

وتعتبر اليهودية التقليدية المثلية مخالف لهم، ولا يزال هذا الرأي تحتفظ به اليهودية الأرثوذكسية.