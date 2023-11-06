الاتحاد الأوروبى يزيد مساعداته الإنسانية إلى غزة بمقدار 25 مليون يورو

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن تقديم المساعدة الجديدة سيُوجه إلى المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، لاسيما التركيز على المياه والصرف الصحي والصحة والغذاء وغيرها من المواد الأساسية.

وقالت الرئيسة فون دير لاين - أثناء إعلانها عن التمويل - " اليوم، يمكنني أن أعلن أننا سنزيد المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 25 مليون يورو أخرى.. ومن خلال القيام بذلك، سينفق الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 100 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمدنيين في غزة .. وفي الوقت نفسه، نعمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة للسماح بدخول المزيد من القوافل إلى غزة، بما في ذلك عبر المعابر لتلبية الاحتياجات الإنسانية.