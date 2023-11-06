الإفتاء عبر "فيس بوك": اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا واهدنا صراطًا مستقيمًا

كتبت – مرام محمد

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، دعاءً، جاء فى نصه: "اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل فى قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين".

ونشرت دار الإفتاء لمتابعينها خلال الساعات الأخيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عددًا من الأدعية، جاء أبرزها:

-"اللهمَّ افرش لنا دربًا من نور واجعل وجوهنا دائمًا فى سرور واملأ قلوبنا بذكرك يا غفور وتقبَّل دعاءنا يا شَكور واجعل لنا الصراط سهلًا للعبور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين".

-"اللهمَّ يسِّر لنا اليُسرى، وجنِّبنا العسرى، واجعل لنا فرجًا ومخرجًا من كل ما أهمنا وغمَّنا يا رب العالمين".

-"اللهمَّ يا مقلِّب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على طاعتك، ولا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنَّا فى ديننا، واجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومـنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنَّا يا رب العالمين".

-"اللهمَّ أسعد قلوبنا وفرِّج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا قلبًا خاشعًا وعملًا صالحًا ولسانًا ذاكرًا وصبرًا جميلًا ومن بعده أجرًا وعِوضًا يا رب العالمين".

-"اللهم إنا نسألك مغفرة تشرح بها الصدر، وترفع بها الذكر، وتيسِّر بها الأمر، وتكشف بها الضر إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين".