اليوم السابع
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الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استئناف العمل في مطار هامبورج الألماني بعد انتهاء أزمة احتجاز رهينة

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:00 ص
استئناف العمل في مطار هامبورج الألماني بعد انتهاء أزمة احتجاز رهينة مطار هامبورج
وكالات

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قالت وسائل إعلام ألمانية، إن سلطات مطار هامبورج استأنفت العمل بعد أن أعلنت الشرطة الألمانية القبض الأحد على رجل وأنقذت طفلة يشتبه أنها كانت محتجزة رهينة في المطار.

وقالت الشرطة إن رجلا تقول إنه يُشتبه في حمله مسدسا وربما متفجرات اقتحم بوابات المطار بسيارة الليلة الماضية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل (35 عاما) كان مع ابنته (أربع سنوات)  ويُعتقد بأنه ضالع في نزاع مع زوجته على حضانة الطفلة. وأفادت على منصة التواصل الاجتماعي إكس عصر اليوم بأن "أزمة  الرهينة انتهت".

وأضافت "المشتبه به نزل من السيارة مع ابنته. اعتقلته خدمات الطوارئ دون مقاومة. الطفلة لم تصب بأذى فيما يبدو".

وقال المطار إنه يعمل على استئناف عمليات التشغيل في أسرع وقت ممكن. وكان قد قال في وقت سابق إن من المقرر إقلاع وهبوط 286 رحلة جوية تقل نحو 34500 مسافر الأحد.

وكتب رئيس بلدية هامبورج على منصة إكس "أتمنى أن تتعافى الأم والطفلة وأسرتها من هذه التجربة المفزعة".

 

 







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