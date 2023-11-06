إيتيدا تشارك فى تنظيم ورشة عمل حول حماية حقوق الملكية الفكرية بمحافظة الغربية

كتبت هبة السيد

تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية في تنظيم ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البرمجيات، وذلك يوم 7 نوفمبر، بمقر الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الغربية.

وتهدف الورشة إلى نشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية، وسيتم مناقشة المشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة، وإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية المختلفة وطرق حمايتها وتسجيلها وتقييمها وإدارتها، وكذلك إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، واستعراض دور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية هو الجهة المركزية المُختصة قانونًا بخدمة الجمهور من أفراد وشركات ومستثمرين في مصر بشأن تنظيم إصدار "تراخيص مزاولة نشاط" و"شهادات التسجيل والإيداع لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية"، وغيرها من التراخيص والشهادات المُتعلقة بتطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.