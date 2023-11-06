إدانات عربية وإقليمية ضد تصريحات إسرائيل بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها الشديدة لتصريحات أحد وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها /الأحد/ - إن هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالا للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تمادى إلى مرحلة خطيرة وغطرسته وصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
وجددت مناشدة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعب فلسطين .
و أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
وعبرت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات المشينة وغير المقبولة لوزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على غزة.
وقال وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، الأحد، إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة، هو "إسقاط قنبلة نووية" على قطاع غزة الفلسطيني.
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