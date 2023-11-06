إحالة متهمين بالشروق للجنايات بتهمة السرقة بالإكراه

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمين ب سرقة أحد المواطنين بالإكراه بمدينة الشروق، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهما بتهمة السرقة وحيازة أسلحة بيضاء.

التحقيقات كشفت عن أن المتهمين قام باستيقاف شاب مستقلاً دراجة نارية ملكه، وتعديا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، واستوليا منه على دراجته النارية ومتعلقاته.

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.