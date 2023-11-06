إحالة أوراق شاب قتل صديقه لخلاف على 100 جنيه بكفر الشيخ لمفتى الجمهورية

قضت محكمة جنايات فوه، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد محمد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود حسن أبو حطب، وأحمد عبد السلام عبد الحسيب مقلد، وسكرتارية أحمد جبر، اليوم الاثنين، حضوريًا، بإحالة أوراق شاب متهم بقتل صديقه بسبب خلاف على 100 جنيه في قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه.

وحددت المحكمة جلسة يوم 5 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهم، وذلك في أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2023 جنح قلين، والمقيدة برقم 2344 جنايات مركز كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق قد أحالت "م.ر.ع.ع.أ"، محبوس، 23 عامًا، طالب، مقيم قرية شباس عمير مركز قلين لمحكمة الجنايات؛ لإجراء محاكمته عما أسند إليه من اتهام، وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات فوه، أنه في يوم 6-7-2023 بدائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ، قتل المجني عليه "سمير فريد سالم عيان القطري"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية ووطد العزم المصمم على إزهاق روحه ولبث في عزمه برواية وفكر هاديء متأنٍ.

ووضع مخططًا للإقدام على ما انتوى عليه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (سكين)، وتوجه إلى حيث أيقن بتواجد المجني عليه المتوفى الى رحمة مولاه بمحل حلاقة، وانتظر برهة من الزمن حتى خروج المجني عليه من ذلك الحانوت وعاجله بطعنة وضربه عدة ضربات بالسلاح الأبيض سالف البيان استقرت بصدره ومواقع مختلفة من جسده محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، كما تبين من أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض (سکین) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.