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إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمنشآت غير المنزلية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:00 ص
إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمنشآت غير المنزلية إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمنشآت غير المنزلية
كتبت – مرام محمد

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أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات وإجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمنشآت غير المنزلية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وذلك على النحو التالي:
 
المستندات المطلوبة
-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.
-سند الحيازة او الملكية.
-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).
-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل بالنسبة للمحلات خطاب من الوحدة المحلية بالسير في الإجراءات
-الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.
-بطاقة الرقم القومي العميل .
-إفادة من إدارة الصرف للتوصيل.
-بطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث إن أمكن.
-إيصال مياه من أقرب جار.
-أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.
 
الإجراءات
-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.
-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.
-إجراء فنى الشبكة المعاينة على الطبيعة.
-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.
-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدًا أو بالتقسيط).
-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.
-قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.
-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
-توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.
-الانتهاء من تقديم الخدمة.






توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمنشآت غير المنزلية

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