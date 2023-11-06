إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمنشآت غير المنزلية

كتبت – مرام محمد

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات وإجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمنشآت غير المنزلية الصادر لها موافقة من الحي المختص، وذلك على النحو التالي:

المستندات المطلوبة

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

-سند الحيازة او الملكية.

-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل بالنسبة للمحلات خطاب من الوحدة المحلية بالسير في الإجراءات

-الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي.

-بطاقة الرقم القومي العميل .

-إفادة من إدارة الصرف للتوصيل.

-بطاقة ضريبة وسجل تجارى حديث إن أمكن.

-إيصال مياه من أقرب جار.

-أي مستند أخر تطلبه الشركة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

الإجراءات

-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

-إجراء فنى الشبكة المعاينة على الطبيعة.

-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدًا أو بالتقسيط).

-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

-قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

-توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

-الانتهاء من تقديم الخدمة.