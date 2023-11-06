أوابك: مصر تتصدر قائمة الدول العربية فى عدد مشاريع الهيدروجين والأمونيا بـ14مشروعا

كتبت -مروة الغول

كشفت دراسة صادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" تحت عنوان "نقل وتصدير الهيدروجين الخيارات والتحديات "، أن جمهورية مصر العربية تتصدر قائمة الدول العربية في عدد مشاريع تصدير الهيدروجين والأمونيا بإجمالي 14 مشروعاً، منها 12 مشروع لتصدير الأمونيا ومشروعين لتصدير الميثانول.

وأشار التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك، أن مصر شهدت خلال عام 2022 قفزة في عدد الاتفاقيات الموقعة مع شركات إقليمية وعالمية لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بلغ مجموعها نحو 16مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية، حيث تم توقيع 9 اتفاقيات على هامش فعاليات قمة المناخ (COP27)، التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتابع التقرير إنه من المشاريع التي تم توقيعها، مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ينفذه تحالف تقوده شركة "مصدر" الإماراتية ويضم شركة حسن علام المصرية وشركة Infinity Power حيث وقع التحالف المسؤول عن المشروع على الاتفاقية الإطارية مع الحكومة المصرية في نوفمبر 2022، وبحسب الاتفاقية، سيبرم التحالف الاتفاق الملزم مع صندوق مصر السيادي وشركة نقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لوضع الشروط العامة لتنفيذ المشروع.

وتابع التقرير، يخطط التحالف أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2026، باستخدام 2 جيجاوات المحللات الكهربائية، على أن يتم رفع طاقتها إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030 ضمن برنامج التحالف الذي سيشمل مشروع آخر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ليصل إنتاج المشروعين معاً إلى 480 ألف طن السنة من الهيدروجين الأخضر، ونحو 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدروجين الأخضر .