أضرار مشروبات الصودا.. أبرزها زيادة الوزن والكبد الدهنى

كتبت مروة محمود الياس

مشروبات الصودا بأنواعها المختلفة من الخيارات غير الصحية على الإطلاق، التي تضر الجسم والصحة والوزن، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تايمز أوف إنديا، فهذه المشروبات خليط من المكونات الضارة التي تضر الجسم، وأوضح التقرير مجموعة من أبرز أضرار المشروبات الغازية والتي منها زيادة الوزن لسعراتها الحرارية العالية والكم الهائل من السكريات التي تحتوى عليها، كما أنها تزيد من النهم والشعور بالرغبة في تناول المزيد من الطعام.

أضرار مشروبات الصودا

المشروبات الغازية تزيد من فرص الإصابة بالكبد الدهنى أيضًا، لأنها تزيد من الترسبات التي تتكون على الكبد، ولذا فهى تضر الكبد، ومن أبرز أضرار المشروبات الغازية أيضا أنها تساعد على زيادة السكر في الدم لاحتوائها على كم كبير من السكريات، والإفراط في تناولها يزيد من مقاومة الأنسولين، وقد يتسبب في الإصابة بالسكر من النوع الثانى.

أبرز أضرار المشروبات الغازية التي ذكرها التقرير أيضًا أنها تزيد من الإضرار بالأسنان وتسوسها، لأنها تحتوى على حمض الفسفوريك وحمض الكربونيك، من المواد التي تعمل على تآكل المينا المغطية للأسنان، ما يزيد من نمو البكتيريا داخل الفم مما يعزز من فرص تسوس الأسنان.

وتابع التقرير أن المشروبات الغازية قد تضر الجسم من خلال السعرات الحرارية الفارغة التي تمده بها، ما قد يتسبب في إدمان الشخص لها تدريجيًا، لأنها غنية بالسكريات وهو ما يجعل جسمك يدمن مكوناتها لزيادة حدة الدوبامين فيه، ما قد يتسبب في عدم القدرة عن الاستغناء عنها بسهولة.