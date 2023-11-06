أضرار السجائر الإلكترونية للرئة والصدر.. تزيد نوبات الربو سوءًا

كتبت مروة محمود الياس

السجائر الإلكترونية لها العديد من المخاطر الصحية، ويعتقد البعض أنها بديل للسجائر العادية وأنها لا تسبب أية أضرار صحية، ولكن أضرار السجائر الالكترونية كثيرة ومتعددة نظرًا لأنها تحتوى على مواد كيميائية ضارة، ما يرفع فرص إصابات الرئة والصدر بمشكلات مرضية متعددة.

أضرار السجائر الإلكترونية

ووفقا لتقرير نشر في موقع lung الطبي، فإن أضرار السجائر الإلكترونية تتشعب وتكثر، وأظهرت العديد من الأبحاث – وفقا للتقرير – أنها تؤثر بشكل واضح على الرئتين، فاستنشاق المواد الكيميائية التي تنبعث من السجائر الإلكترونية تتسبب في اتلاف شديد بالرئة بالاستخدام المطول والمنتظم لها، فقد أشارت الدراسات إلى ارتباط إصابة الشباب اللذين يدخنون هذه الأنواع من السجائر بالصفير في الصدر، إضافة إلى السعال والكحة الليلية المزعجة والمستمرة لوقت طويل.

أضرار السجائر الإلكترونية

وتابع التقرير أضرار السجائر الإلكترونية والتي تتمثل في الإضرار الشديد بالرئة حد الإصابة بأمراضها المختلفة، فضلا عن تفاقم حالات الربو نتيجة استنشاق المواد السامة التي تختلف درجة تركيزها من سيجارة إليكترونية إلى أخرى.

ولإن السائل الإلكتروني الذى يعبئ السجائر الإلكترونية ثبتت درجة سميته في كثير من الأحيان، فقد أوضح التقرير أن أضرار السجائر الإلكترونية كثيرة من بينها ترفع فرص الإصابة لمن يتعاطاها بالإصابة بأمراض القلب ومشكلات الأوعية الدموية، فضلا عن ارتفاع نسب فرص الإصابة بالربو وسرطان الرئة، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن أخطر مكونات السيجارة الإلكترونية الجلسرين النباتى، والبروبيلين، وهما سامان للخلايا وفقا للتقرير.