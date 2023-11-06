أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة ل وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها.

‏-البصل الأبيض بـ 26 جنيها .

-‏‎البصل الأحمر بـ 26 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎الجزر 12.5جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14.5 جنيه.

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 17 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 23 جنيها.

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 28.5 جنيه .

-جوافه بـ 15 جنيها .

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

-الموز البلدى 15 جنيها.