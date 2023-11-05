اليوم السابع
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‫تعرف على أسعار البيض اليوم فى الأسواق

الأحد، 05 نوفمبر 2023 02:39 م
‫تعرف على أسعار البيض اليوم فى الأسواق بيض المائدة
كتبت أسماء نصار

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سجلت أسعار البيض اليوم الأحد فى الأسواق انخفاضًا بلغ جنيهان عن أمس حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 124 جنيهًا ، والأحمر 126 جنيهًا والبلدى 140 جنيهًا .
 
وتكثف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الحملات لمراقبة أسوق تداول الفراخ الحية والمجمدة وبيض المائدة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، و فى ضوء متابعة مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية والتى تشمل 7 سلع أساسيه من بينها بيض المائدة والدواجن الحية والمجمدة بنسبة 15%.
 
‏‎وتشن وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حملات رقابية على الأسواق والتجار والسماسرة و شركات تداول الدواجن وبيض المائدة لعدم البيع بأسعار مرتفعة ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، وتخزين السلع بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها.






البيض

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البيض الابيض

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