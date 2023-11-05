"يالله يالله.. ليش رحت يابا" فيديو مأساوي لأب فلسطينى يفاجأ بجثة ابنه فى المشرحة

وكالات

لا تتوقف المشاهد المأساوية عن الظهور من غزة، إثر الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع المحاصر منذ شهر تقريباً.

فقد غزا مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب فلسطيني من غزة وصل إلى ثلاجة الموتى، فوجد فلذة كبده جثة هامدة.

وبحسب ما هو متداول، استشهد الابن إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وما إن شاهد الأب المكلوم ابنه حتى بدأ الصراخ والنحيب في مشهد يحبس الأنفاس.

كما علت الصرخات الأليمة تقول: "ابني .. يالله يالله.. ليش رحت يابا".

تأتي هذه الحوادث الصعبة بعد أن مضى 4 أسابيع، على الصراع المشتعل منذ السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.