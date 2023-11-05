وصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف لمطار العريش لنقلها إلى غزة

كتب محمد عبد العظيم

أفاد مراسل قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل للقناة، بوصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسف إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

أقلعت الطائرة الإغاثية الـ 13 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة، صباح اليوم الأحد متجهة إلى مطار مدينة العريش الدولي، وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.