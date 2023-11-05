وزير النقل يعدد الفرص الاستثمارية مع القطاع الخاص لإدارة مشروعات النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا وفاعلًا فى المشاركة فى تنفيذ مشروعات النقل حيث تسعى وزارة النقل دائمًا لتكوين شراكات مع المستثمرين (هيئات / شركات / أفراد) بأى نوع من الاستثمار (إدارة وتشغيل / المشاركة / تأجير بحق الانتفاع).

وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته فى معرض النقل الذكى TransMEA 2023 المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من (5) إلى (8) نوفمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أن من أهم مشروعات النقل المطروحة على القطاع الخاص :

- إدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46,5 كم.

- إدارة وتشغيل وصيانة الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادى الجديدة) بطول 35 كم.

- إدارة وتشغيل وصيانة مترو أبو قير.

- إدارة وتشغيل وصيانة ترام الرمل.

- منح التزام وإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية.

إعادة تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة خط سكة حديد قنا – أبو طرطور.

- إدارة وتشغيل ورش السكك الحديدية (عربات – جرارات).

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة المتبقى من أرصفة ميناء السخنة بأطوال 15,4 كم.

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية الكبير بأطوال أرصفة 1150 مترا.

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الإسكندرية الكبير بأطوال أرصفة 560 مترا.

- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية الكبير.

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات (تحيا مصر 2) بميناء دمياط بأطوال أرصفة 2 كم.

- إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحبوب بميناء دمياط بأطوال أرصفة 600 متر.

- إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية ومن أهمها (السادات بمساحة 75 فدانا – كوم أبو راضى بمساحة 146,5 فدان – برج العرب بمساحة 133,5 فدان – السلوم بمساحة 652,6 فدان).