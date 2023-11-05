وزير الزراعة يبحث التعاون مع رئيس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للامن الغذائى

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور مسعود جارالله رئيس المجلس التنفيذى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى والقائم بأعمال المدير العام للمنظمة وذلك فى إطار تسلم دولة قطر رئاسة المجلس التنفيذى الحالى للمنظمة وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الاسلامية فى ضوء أهمية العمل خلال الفترة الحالية على تحقيق الأمن الغذائى للدول أعضاء المنظمة.

تناول اللقاء أهمية التنسيق والتعاون فى إعداد مشروعات تخدم قضايا الأمن الغذائى منها استنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والتركيز على مشروعات ترشيد مياه الرى والإقراض الزراعى بأنشطة زراعية مختلفة وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد والهدر والإنتاج الحيوانى والداجنى وتحسين السلالات والتلقيح الصناعى وكذا التعاون فى مجال الاستزراع السمكى خاصة فى ضوءً توافر الخبرات لدى مصر وبعض الدول الأعضاء وإتاحة فرص التمويل من المؤسسات الدولية التمويلية مثل البنك الإسلامى للتنمية.

ومن ناحية أخرى أشار القصير إلى إمكانية تشكيل فريق عمل من المنظمة للعمل مع وزارة الزراعة ومراكزها البحثية لاعداد مقترح متكامل يخدم منظومة الأمن الغذائى وتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء فضلًا عن إمكانية العمل مع المنظمة لتدريب الكوادر البشرية من الدول الأعضاء على الإقراض الزراعى وآليات ضمان المخاطر بالاشتراك مع البنوك المصرية.