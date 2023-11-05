اليوم السابع
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وزير الخارجية الفنزويلى يصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين

الأحد، 05 نوفمبر 2023 03:13 م
وزير الخارجية الفنزويلى يصل القاهرة للقاء عدد من المسؤولين مطار القاهرة الدولي
كتبت رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الأحد، ايفان خيل بينتو، وزير الخارجية الفنزويلي في زيارة يجري خلالها مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري ووزراء الزراعة والبترول وأمين عام الجامعة العربية لبحث عدد من الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة.
 
وكان في استقبال الوزير الفنزويلي، فور وصوله مطار القاهرة الدولي، السفير اشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية.
 
وأكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان له أمس السبت، أنّ ما يحدث في غزة هو إبادة بأسلوب نازي، مضيفاً أنّ الصور والشهادات التي تصل يومياً من القطاع، تظهر جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ويجب أن تتوقف هذه الهمجية فوراً، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
 
 
 
 






وزير الخارجية الفنزويلي

مطار القاهرة

غزة

مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية

وزير الخارجية




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