وزارة الصحة: إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم على نفقة الدولة

كتب وليد عبد السلام

تسعى وزارة الصحة والسكان إلي تحديث البرتوكولات العلاجية لضمان نتائج شفاء عالية من الأمراض المختلفة، وقالت وزارة الصحة والسكان إنها إدراجت 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم ، على نفقة الدولة، متضمنة أدوية لعلاج اللوكيميا المزمنة، وفشل النخاع الناتج عن زيادة خلايا النخاع، والأنيميا، وإضافة كود علاجي لزرع نخاع (قرار ثاني) في حالة فشل الزرع الأول للنخاع .

وتابعت: تم إقرار صرف دواء مخصص لمرحلة ما بعد زرع النخاع أو ارتداد المرض في (سرطان الخلايا البلازمية) وذلك بناء على رأي اللجان الطبية، وإضافة كود علاجي (قرار ثاني) لتوافق الأنسجة في حالات زرع النخاع، حال وجود أكثر من متبرع لمرضى فشل النخاع، وأورام الغدد الليمفاوية.