وزارة التعليم تنشر نتائج التقييم الوطنى للصف الرابع الابتدائي.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمى نتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي، والذي يهدف إلي جمع بيانات صحيحة وموثقة وعادلة عن الكفايات التي تحققت لدي التلاميذ الذين أتمو الدراسة في مقرري اللغة العربية والرياضيات للصف الرابع الابتدائي في مدارس التعليم العام والمعاهد الأزهرية، ومقدار واتجاه التغير الذي حدث في مستويات تعلم التلاميذ الذين درسوا علي الأقل 85% من منهج الصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، نتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي كالتالي:-

- أظهرت نتائج تحليل استجابات التلاميذ في اللغة العربية والرياضيات أن النسبة الأكبر من التلاميذ المشاركين في تقييم 2023 من التعليم العام والأزهر تتركز في المستوى "مبتدئ" «45.3% في اللغة العربية و50.7% في الرياضيات، أي أن ما يقرب من نصف التلاميذ الخاضعين للتقييم لم يحققوا الحد الأدنى من المعرفة والمهارات والخبرات المستهدف تعلمها في الصف الرابع الابتدائي في كل من اللغة العربية والرياضيات برغم الانتهاء من أكثر من 85% من منهج المادتين لهذا الصف.

- وبمقارنة توزيعات التلاميذ على المستويات المعيارية للتعلم في مادتي اللغة العربية والرياضيات في تقييمي 2021 و 2023، يتضح حدوث فروق ضئيلة بين التقييمين حيث كانت النسبة الأكبر من التلاميذ في تقييم 2021 أيضا في المستوى مبتدى 47.3% في اللغة العربية، 48.9% في الرياضيات)، وهذا الأمر يستدعي البحث في العوامل التي حالت دون حدوث تحسن بارز في مستوى تحصيل التلاميذ في المادتين.

- وتشير النتائج إلى أن مستوى تعلم التلاميذ في الرياضيات أفضل من تعلمهم في اللغة العربية، حيث بلغت نسبة التلاميذ في المستويين الأعلى في الرياضيات (32.3%) ، كنا بلغت نسبتهم في اللغة العربية (24.5%).

- مقارنة نتائج تقييمي 2021 و 2023 في اللغة العربية والرياضيات:-

- أظهرت نتائج المقارنة بين الذكور والإناث في مستويات تعلم اللغة العربية والرياضيات، تفوق الإناث على الذكور في تعلم المادتين، حيث بلغت نسبة من حققوا المستويين الأعلى من الإناث في اللغة العربية (29.4%)، مقابل (20% ) من الذكور، وفي الرياضيات (33.4%) للإناث مقابل (31.2%) للذكور، مع ملاحظة تفوق الذكور على الإناث في المستوى متقدم" في الرياضيات.

أظهرت نتائج المقارنة بين الريف والحضر في مستويات تعلم اللغة العربية والرياضيات ارتفاع نسبة من حققوا المستويين الأعلى في المادتين من تلاميذ الحضر عن نسبتهم من تلاميذ الريف في اللغة العربية حققت نسبة (1.6) من تلاميذ الحضر المستويين الأعلى في التعلم، في مقابل (18.8%) فقط من تلاميذ الريف، فى الرياضيات حقق المستويين الأعلى نسبة (34.8%) من الحضر مقابل (29) من الريف.

وأظهرت المقارنة بين نوعي التعليم العام والأزهري في مستويات تعلم التلاميذ أن النسبة الأعلى من التلاميذ الذين صنف تعلمهم في المستويين الأعلى من التعلم (متقدم، وكفء) في كل من اللغة العربية والرياضيات كانت من التعليم الأزهري بنسبة (32.2%) مقارنة بنسبة (24.9%) في التعليم العام في اللغة العربية، و (37.7%) في التعليم الأزهري مقابل (29.6%) في التعليم العام في الرياضيات.