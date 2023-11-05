وزارة الأوقاف تعلن جائزة التميز الوظيفى لعام 2023م

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق جائزة التميز الوظيفى لتكريم أفضل العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها بكل محافظة على حدة، وتشمل الجوائز أفضل مائة موظف على مستوى الجمهورية للعام 2023م، وقد اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الفائزين بجائزة التميز الوظيفى من مديرية أوقاف المنوفية وهم:

1- الشيخ/ أسامة السيد محمد حسن سعفان - إمام وخطيب - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

2- الواعظة/ وفاء أمين إبراهيم الزقم - واعظة معينة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

3- الواعظة/ شيماء عبد الفتاح عبد العزيز أبو إبراهيم - واعظة معينة - (خمسة آلاف جنيه وشهادة تقدير).

وذلك بناءً على تقرير مديرية أوقاف المنوفية، وما قدمه رئيس القطاع الدينى واللجنة المختصة بديوان عام وزارة الأوقاف.