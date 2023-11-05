وزارة الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادم منها 22 جديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 24 مسجدًا يوم الجمعة 10 / 11 / 2023م، منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 312 ) مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(272) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف القاهرة

1. مسجد الحى القيوم – مدينة بدر

مديرية أوقاف الشرقية

2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق

3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا

4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق

5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية

مديرية أوقاف المنيا

6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة

مديرية أوقاف بنى سويف

7. مسجد النور – قاى - إهناسيا

8. مسجد سعد بن معاذ – الحى الرابع – شرق النيل – بندر بنى سويف

مديرية أوقاف الجيزة

9. مسجد حسين عزيز - العياط

10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر

مديرية أوقاف أسيوط

11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط

12. مسجد الفتح الإسلامى – مسارة - ديروط

13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط

14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط

مديرية أوقاف الغربية

15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول

16. مسجد الرحمة – كفر بلشاى – كفر الزيات

مديرية أوقاف سوهاج

17. مسجد آل البى – الدويك - طما

مديرية أوقاف مطروح

18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2

مديرية أوقاف الوادى الجديد

19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط

مديرية أوقاف البحيرة

20. مسجد الصيرفى – أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم

21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي

22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الرى – إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد الرحمن – عزبة محمود على سليمان

مديرية أوقاف القليوبية

2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب.