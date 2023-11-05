وزارة الأوقاف: افتتاح 24 مسجدًا الجمعة القادم منها 22 جديدًا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 24 مسجدًا يوم الجمعة 10 / 11 / 2023م، منها ( 22 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 312 ) مسجدًا منها ( 239 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 73 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 10/ 11/ 2023 م عدد (11334) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(272) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القاهرة
1. مسجد الحى القيوم – مدينة بدر
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الهداية – عزبة عزيز – تلحوين - الزقازيق
3. مسجد عمر بن الخطاب - قرية المطاوعة - ههيا
4. مسجد عثمان بن عفان – كفر أباظة – مركز الزقازيق
5. مسجد راتب الكبير - قرية قنتير – فاقوس - الشرقية
مديرية أوقاف المنيا
6. مسجد أبو بكر الصديق – أبا الوقف – مغاغة
مديرية أوقاف بنى سويف
7. مسجد النور – قاى - إهناسيا
8. مسجد سعد بن معاذ – الحى الرابع – شرق النيل – بندر بنى سويف
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد حسين عزيز - العياط
10. مسجد محمد خليفة – منشأة رضوان – منشأة القناطر
مديرية أوقاف أسيوط
11. مسجد أولاد عبد العزيز – المندرة – ديروط
12. مسجد الفتح الإسلامى – مسارة - ديروط
13. مسجد التوحيد –الحوطا الغربية - ديروط
14. مسجد الرحمة – أبو كريم - ديروط
مديرية أوقاف الغربية
15. مسجد الصفا – برما – طنطا أول
16. مسجد الرحمة – كفر بلشاى – كفر الزيات
مديرية أوقاف سوهاج
17. مسجد آل البى – الدويك - طما
مديرية أوقاف مطروح
18. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك 2
مديرية أوقاف الوادى الجديد
19. مسجد التقوى – قرية عين عيش – مدينة بلاط
مديرية أوقاف البحيرة
20. مسجد الصيرفى – أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
21. مسجد الرحمة – صميدة صالح - إبشواي
22. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة الرى – إطسا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمن – عزبة محمود على سليمان
مديرية أوقاف القليوبية
2. مسجد التقوى – عرب الشراقوة – شبين غرب.
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