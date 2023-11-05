نهاية "سفاح الفيوم" ارتكب واقعتى قتل بسبب المال.. والجنايات تحيله للمفتى

كتب إيهاب المهندس

ارتكب عامل جريمتى قتل، طمعا فى سرقة المجنى عليهما، أولهما كان صديقه، الذى أنهى حياته، وبسبب خلافات مالية بينهما، والثانى طفلا يبلغ من العمر 12 سنة، قتله لسرقة "التوك توك" الذى يعمل عليه، ليسقط المتهم وتقرر الجنايات إحالته للمفتي.

الدخول لعالم الجريمة

دخل "هاني.ا"، عامل، فى العقد الثالث من العمر عالم الجريمة بارتكاب جريمة قتل صديقه "م.ب"، 38 سنة فى شهر مارس 2023، بسبب خلافات مالية بينهما، وأخفى جثة المجنى عليه، حيث كشف المتهم عن تفاصيل جريمته، خلال الاعترافات التى أدلى بها أثناء التحقيق معه.

جريمة قتل المتهم لصديقه، دارت أحداثها بشارع "الحواتم" فى مدينة الفيوم، وعقب ارتكابه الحادث، وتشويهه معالم الجثة، اعتقد المتهم أنه أفلت من الجريمة، وأن أمره لن ينكشف.

الجريمة الثانية

بعد مرور شهر تقريبا على ارتكاب "السفاح"، جريمته الأولى مر بضائقة مالية ليقرر البحث عن طريقة لجنى المال الحرام، فوقعت عينه على الطفل "م.ت"، سائق "توك توك"، وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بقرية الجعافرة، مختمر فى ذهنه سرقة مركبة الضحية.

انتهز المتهم مكان خالى من أثناء توصيله وطلب من الطفل النزول من "التوك توك"، واستولى على ما به من أموال إلا أن الطفل قاومه، ليقوم الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض، ويتخلص من جثته بوضعها فى جوال وإلقاءها فى بحر الجعافرة، ولكل جريمة نهاية، تم الكشف عن هوية المتهم، والجريمتين.

قدم المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد لصديقه والطفل سائق التوك توك، وبعد نظر الدعوى عن بصر وبصيرة، وسماع طلبات الدفاع، وفض الأحراز، وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع، قررت المحكمة إحالة المتهم لفضيلة المفتى، لينال السفاح جزاءه الرادع.