اليوم السابع
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الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب رئيس الوزراء الروسى: مستمرون بخفض صادرات النفط طوعا حتى نهاية 2023

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:47 م
نائب رئيس الوزراء الروسى: مستمرون بخفض صادرات النفط طوعا حتى نهاية 2023 ألكسندر نوفاك
أ ش أ

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستستمر حتى نهاية عام 2023 فى خفض طوعى لصادرات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وقال نوفاك - فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - "ستواصل روسيا حتى نهاية ديسمبر 2023 خفضا طوعيا إضافيا فى إمدادات النفط والمنتجات النفطية للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، الذى دخل حيز التنفيذ فى سبتمبر وأكتوبر الماضى فى 2023".

وأضاف نوفاك أنه سيتم إجراء تحليل للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تعميق التخفيض أو زيادة إنتاج النفط.


كما أكد نائب رئيس الوزراء أن التخفيض الطوعى الإضافى يهدف إلى تعزيز إجراءات دول أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.

 

 







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الأسواق العالمية




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