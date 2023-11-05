نائبة ديمقراطية بالكونجرس تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت نائبة الكونجرس الأمريكية من أصل فلسطينى رشيدة طليب فيديو اتهمت فيه الرئيس جو بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، فإن طليب قالت فى الفيديو: السيد الرئيس، الشعب الأمريكى ليس معك فى هذا الأمر، وسنتذكر هذا فى 2024. وبعد حديثها تتحول الشاشة إلى اللون الأسود، ثم ظهر رسالة مكتوب فيها: "لقد دعم جو بايدن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، الشعب الأمريكى لن ينسى. بايدن، إدعم وقف إطلاق النار الآن، وإلا لا تعتمد علينا فى 2024".

وقالت نيويورك تايمز إن طليب، الأمريكية الوحيدة من أصل فلسطينى فى الكونجرس، كانت فى مقدمة مجموعة من النواب التقدميين الذين انتقدوا دعم بايدن لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، وقالت إن أفعاله ساعدت على قتل المدنيين الفلسطينيين. وكانت طليب قد اجتازت محاولة لتوجيه اللوم لها فى مجلس النواب الأسبوع الماضى بسبب تعليقاتها على حرب غزة، كما أنها تواجه إعلانات هجومية من قبل جماعة ديمقراطية موالية لإسرائيل.

إلا أن اتهام بايدن بدعم الإبادة الجماعية يمثل ما وصفته الصحيفة بـالانتقاد غير العادى للرئيس من جانب أحد نواب حزبه.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأنه اللغة المستخدمة فى الخطاب تهدد بتوسيع الخلافات داخل الحزب الديمقراطى حول الصراع الحالى، حيث يتبادل أنصار فلسطين وأنصار إسرائيل الاتهامات بالتعصب.

ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على الفيديو.

ويواجه بايدن ضغوطا هائلة من التيارات المتناقضة فى الحزب مع سعيه لمساندة إسرائيل والمساعدة فى تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين مع استمرار قصف إسرائيل لقطاع غزة بغارات جوية وغزو برى.